Il ministro degli Esteri Iraniano, Hossein Amir - Abdollahian, ha sospeso l'invio del nuovo ambasciatore dell'in Svezia, in seguito al rogo di una copia del Corano avvenuto in pubblico a Stoccolma mercoledì scorso. "Nonostante la fine delle procedure amministrative", ha scritto il ministro nel suo ...

L'Iran sospende l'invio del nuovo ambasciatore in Svezia - Europa Agenzia ANSA

Il ministro degli Esteri Iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, ha sospeso l'invio del nuovo ambasciatore dell'Iran in Svezia, in seguito al rogo di una copia del Corano avvenuto in pubblico a Stoccolma ...