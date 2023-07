L' iPhone ha un trucco geniale che ti avverte quando tieni il dispositivo troppo vicino - ti salverà la vista!

(Di domenica 2 luglio 2023) Oggi Notizie Hai mai notato quanto spessoil tuoal viso? Potrebbe sembrare un gesto innocuo, ma potrebbe avere un impatto negativo sulla tua vista. Ecco perché Apple sta introducendo una nuova funzione di protezione per gli utenti di. Scopri di più su questoe su come attivarlo sul tuo. Di cosa parliamo in questo articolo... Apple ha introdotto la funzione "Distanza dello schermo" in iOS 17 per avvisare gli utentitengono ilal viso. La luce blu emessa dagli schermi dei dispositivi può causare affaticamento degli occhi e disturbo visivo. La funzione utilizza la fotocamera del ...

...in modo da poter utilizzare il "" per aggirare il sistema di compressione di WhatsApp e inviare foto in alta risoluzione seguendo la procedura indicata in precedenza. Le foto scattate da...È però possibile agire per vie traverse su(o iPad) con unpratico che sfrutta empiricamente una delle opzioni introdotte ormai da due anni ovvero Testo Attivo. Ecco come fare, tenendo ...https://www.macitynet.it/wp - content/uploads/2023/06/Doppioclicksubordo.mp4bonus: facendo ... Su macitynet trovate centinaia di tutorial, guide e consigli pere iPad partendo da qui . ...

Come copiare un testo non copiabile su iPhone WIRED Italia

Un metodo empirico perfetto per numeri di telefono, indirizzi o frasi in app che limitano l'azione come Instagram o Slack ...La sicurezza dei nostri dispositivi digitali è una questione di crescente importanza. Recentemente, il Primo Ministro australiano, Anthony Albanese, ha suggeri ...