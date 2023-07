L’Inter vuole fare cassa con Onana | lo United abbassa le pretese | quanti milioni ballano per il cartellino?

Leggi su oasport

(Di domenica 2 luglio 2023) In un mercato, come quello del, che si preannuncia estremamente bilanciato con entrate ed uscite che dovranno quasi per forza risultare in pareggio, il nome di André, a livello finanziario, rappresenta una grossa occasione per i nerazzurri che potrebbero realizzare una grossa plusvalenza. Arrivato a parametro zero un anno fa, per il portiere che ha scalzato Samir Handanovic nelle gerarchie di Simone Inzaghichiede circa 60di euro bonus inclusi. Sul camerunese c’è il forte interesse del Manchesterallenato da Erik ten Hag che ha già avutoai tempi dell’Ajax. I Red Devils, però, hanno un budget limitato e, dopo aver investito circa 70di euro per Mason Mount del Chelsea, sono alla ricerca anche di una prima punta di ...