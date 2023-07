Liam Gallagher in concerto a Milano prende in giro l' Inter e Lukaku | ' Questa è per lui' Pioggia di fischi

è stato uno degli artisti che sono saliti sul palco degli I - Days che si sono tenuti nelle scorse ore a Milano . L'ex membro degli Oasis , oltre ad avere fatto cantare tutto il ...MILANO - 'C'è qualche tifoso dell'Inter qui C'è qualche tifoso del Manchester City invece'. Così, durante il concerto di ieri sera a Milanosi, rivolgendosi al pubblico ricordando la finale di Champions League vinta dal Manchester City . Poi complimenti ai tifosi rossoneri: 'Devo ...La vittoria della prima Champions League non si scorda mai. E come poteva dimenticarsene - e non approfittarne per una frecciatina delle sue - un super - tifoso del Manchester City come, per di più se in concerto a Milano Nel corso della sua esibizione di ieri sera, durante gli I - Days 2023, prima di cantare una delle più celebri canzoni degli Oasis, Wonderwall , il ...

Liam Gallagher è stato uno degli artisti che sono saliti sul palco degli I-Days che si sono tenuti nelle scorse ore a Milano. L'ex membro degli Oasis, oltre ad avere fatto cantare tutto ...Liam Gallagher, impegnato agli I-Days all'Ippodromo La Maura di Milano, ha approfittato per uno sfottò calcistico.