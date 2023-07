L’esercito Usa fatica a reclutare nuovi soldati e allarma il Pentagono Wsj | “Preoccupante per concorrenza con Russia e Cina”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 luglio 2023) Non è una novità, si parla ormai da vari mesi della crisi del reclutamento militare delstatunitense ma, secondo i dati recentemente pubblicati dal Wall Street Journal, la situazione sembra essere anche peggiore del previsto. Il 2022 è stato l’anno peggiore in termini diingressi neldal 1973, anno in cui il servizio militare cominciò ad essere totalmente su base volontaria. La crisi ha coinvolto tutti i settori del, dalla Marina alla Fanteria, registrando il 25% di reclute in meno rispetto al previsto (50mila su 65mila), e con solo il 9% dei giovani compresi fra 16 e 21 anni che oggi considera l’opzione della carriera militare contro il 13% del periodo pre-pandemia. L’influsso patriottico generato dagli eventi dell’11 settembre 2001, che avevano rilanciato la carriera militare nelle ...