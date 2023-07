L’eredità della coop che fino a maggio gestiva l’hotspot di Lampedusa | “Ex dipendenti senza Tfr e con stipendi arretrati È l’ultima beffa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 luglio 2023) Per lungo tempo sono stati costretti a lavorarealcuna tutela dal punto di vista igienico sanitario e con problemi di paghe. Ma ora, nonostante l’avventoCroce Rossa nella gestione deldi, per gli exdi Badia Grande, una ventina di operatori, inclusi nella nuova gestione, l’incubo non sembra ancora finito. Laerativa, la Badia Grande, che ha gestito la strutturaal primo giugno, lasciandola in pessime condizioni secondo gli operatori poi subentrati, non ha infatti pagato tutte le spettanze agli operatori che,all’ultimo giorno di lavoro per la vecchia società, hanno minacciato di scioperare. “Non solo non ci hanno dato il TFR – spiega al Fattoquotidiano.it l’operatrice Alice Bisso – ma ci mancano ...