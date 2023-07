Legge ad hoc e via libera alla carta d' identità elettronica Così i migranti in cerca dell' Eldorado possono espatriare

Leggi su affaritaliani

(Di domenica 2 luglio 2023) Le coste ed i relativi porti italiani sono ormai oggetto di sbarchi perpetrati da persone senza passaporto e con l'intento di trovare in Italia il famoso, ma per molti di loro dovrebbe essere il trampolino di lancio per ricongiungersi con parenti o amici in varie Nazioni europee. Ci potrebbe essere un modo per far ricongiungere le persone sbarcate illegalmente in Italia in altri Paesi UE?