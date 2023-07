(Di domenica 2 luglio 2023) Dovrebbe trovarsi in Bieloa assieme a molti dei suoi uomini, cosa che naturalmente non rassicura la vicina Polonia, che rafforza la vigilanza lungo il confine." su Tg. La7.

"La Russia è pronta a provocare un'esplosione nella centrale nucleare di Zaporizhia. Preoccupa l'ennesimo allarme di Zelensky sull'impianto atomico controllato dai russi. Il presidente è convinto, ...... la Tua Spa ritiene utile ricordare i fatti e non issare bandiere. La TUA Spa, in qualità di ... la TUA Spa, in qualità di stazione appaltante, ha proceduto alla revisione delle...Nel Mezzogiorno lepiù: il tasso di natalità è sotto la media nazionale e il Pil è destinato a crollare del 40% entro il 2061. Una previsione spettrale per il futuro del Paese. Una ...

Le nere previsioni di Zelensky: russi pronti a far saltare Zaporizhia TGLA7

L'Agenzia per l'Energia Atomica non segnala la presenza di esplosivi nell'impianto, ma auspicabili ulteriori controlli ...Un recente studio del Politecnico di Milano evidenzia che solo il 30 per cento degli automobilisti italiani è pronto a passare all'elettrico. Ma il 70 per cento dei veicoli tradizionali potrebbe non e ...