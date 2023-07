Lavoro | Meloni | ' disoccupazione ai minimi | impegnati per Italia che cresce'

(Di domenica 2 luglio 2023) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "I dati Istat continuano a certificare la costante crescita dell'occupazione, con il tasso diaidal 2009. Incoraggianti notizie che ci spronano a fare sempre meglio, per un'che torna are, a lavorare, a creare ricchezza e a puntare in alto". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia

Giorgiaè in Puglia per una prima ricognizione dei luoghi del G7 sotto presidenza italiana che si terrà nel 2024. Trae relax la premier si trova vicino a Fasano, per visionare le strutture più ...scopre il bluff dell'Ue e pure Salvini è deluso: caos sui migranti Nel corso dell'intervista ... Non possiamo rovinare questodi squadra'. Ma torna anche ad attaccare Frans Timmermans, l'...Il Governoha stabilito un tavolo tecnico dedicato al Canone Rai e al futuro della TV Pubblica. Si ... Ad ogni modo, l'uscita di questa imposta dalla bolletta della luce richiede un...

Meloni: Italia cresce, dati Istat su lavoro incoraggianti La Stampa

Giorgia Meloni è in Puglia per una prima ricognizione dei luoghi del G7 sotto presidenza italiana che si terrà nel 2024. Tra lavoro e relax la premier si trova vicino a Fasano, per visionare le strutt ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...