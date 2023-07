(Di domenica 2 luglio 2023) Roma, 2 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Continuano ad essere molto, pur, lechein. Secondo un'indagine elaborata daGroup - gruppo internazionale specializzato nella selezione di profili Informationnology Cloud, infatti - nel corso del 2022, soltanto il 27% delle posizioni di Chief Innovation Officer sarebbe coperta da quote rosa. Un dato di poco superiore rispetto ai tre anni precedenti (era al 23%), ma senza stravolgimenti in termini assoluti: solo 42, nel periodo 2018-2022, hanno ricoperto il ruolo di Cio, rispetto a 138 uomini. “I dati più significativi e allarmanti - precisa Francesca Contardi, Senior vicepresident di...

...che lo lanciò ai tempi del Marsiglia dove completava il reparto di centrocampo proprio con...Lopez non con i calciatori della prima squadra è servito al calciatore a capire la cultura del. ......Polizia e Gendarmeria per salutare e ringraziare" le forze dell'ordine per il loro. I ... La portavoce del presidente tedesco- Walter Steinmeier ha annunciato che i due presidenti si sono ..., insomma, non è stato un semplice negozio di acconciature da uomo, ma un vero e proprio salotto in cui rifugiarsi , spogliarsi degli abiti dele dedicare del tempo a se stessi e al ...

Lavoro: Frank Recruitment, ancora troppo poche le donne che lavorano in ambito tech OlbiaNotizie

L’ultimo titolare del negozio è andato in pensione: addio all’antico, familiare salone di via Vittorio Emanuele ...