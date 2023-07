Laura Pausini | l' anteprima del World Tour a Venezia

(Di domenica 2 luglio 2023) Non è un caso che il logo che campeggia in scena sia una clessidra attraversata dalla sua sagoma.torna a raccontare la sua trentennale storia che guarda al passato, al presente e la ...

Non è un caso che il logo che campeggia in scena sia una clessidra attraversata dalla sua sagoma.torna a raccontare la sua trentennale storia che guarda al passato, al presente e la proietta al futuro. E' la prima promessa che fa davanti ai 5000 che in ognuna delle tre date in ...Non è un caso che il logo che campeggia in scena sia una clessidra attraversata dalla sua sagoma.torna a raccontare la sua trentennale storia che guarda al passato, al presente e la proietta al futuro. E' la prima promessa che fa davanti ai 5000 che in ognuna delle tre date in ...da brividi, neanche la pioggia ferma la guerriera di ...

Laura Pausini a Venezia, concerto sotto la pioggia: «Proseguo anche senza band» Corriere della Sera

Non c’è maltempo che tenga per Laura Pausini, la cantante italiana che ha conquistato il mondo con la sua voce e il suo carisma. La star ha infatti regalato ai suoi fan un concerto memorabile a Venezi ...Lo spettacolo della cantante ha sollevato non poche perplessità, viste le pessime condizioni meteo e i danni che ne sono seguiti ...