Lanciato Euclid | il detective dell' universo oscuro

Partito da Cape Canaveral con un lancio da manuale, grazie al razzo Falcon 9 della compagnia SpaceX,condurra' nei prossimi sei anni un'ambiziosa missione da oltre 1 miliardo di euro, che vede ...Come spiega il direttore generale dell'Esa Josef Aschbacher,, il satellite appenada Cape Canaveral, indagherà anche la natura dell'energia oscura, quella forza che compone il 70 per ...Il telescopio, che prende il nome dal matematico greco noto come il "padre della geometria", è stato trasportato in alto nella stiva di un razzo SpaceX Falcon 9dalla Cape Canaveral ...

Lanciato Euclid, il cacciatore dell'universo oscuro

' cominciato il lungo viaggio del telescopio spaziale Euclid, il 'detective' cosmico dell'Agenzia Spaziale Europea che indaghera' ...Euclid è un programma scientifico dell'ESA, uno dei più ambiziosi nel quale l'Italia, attraverso l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), l'Istituto Nazionale di ...