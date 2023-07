Lampedusa a un passo dal collasso | nuovi arrivi all' hotspot

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 2 luglio 2023) Ancora sbarchi senza sosta sull'isola di. Dopo quattro sbarchi con 182 persone nella notte tra venerdì e sabato, nella giornata di ieri sono approdati sull'isola circa 600 migranti. Tre barchini sono stati soccorsi dalle motovedette della Guardia costiera mentre un quarto è arrivato direttamente a Cala Madonna. L'di Contrada Imbriacola (martedì sarà visitato dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi e dalla Commissaria europea per gli Affari Interni, Ylva Johansson) è sempre in allarme rosso, con 2500 migranti attualmente nella struttura nonostante i continui trasferimenti verso Porto Empedocle. Se il flusso quotidiano non si arresta, i numeri non caleranno mai. A riprova del fatto che le frontiere esterne dell'Unione europea restano un problema comune, a maggior ragione con l'arrivo della bella stagione. Specie le frontiere ...