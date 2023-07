LaLiga Santander | calendario delle partite di preseason per le squadre della Prima Divisione

(Di domenica 2 luglio 2023) 2023-07-01 21:03:19 Il web è in subbuglio: QHanno ancora parecchia agenda estiva da definire, ma stiamo già imparando le date di rientro all’attività dopo un mese (circa) di ferie. Nellasettimana di luglio prenderà il via la2023-24, che ci regalerà di nuovo un classico negli Stati Uniti. Il primo Bara-Madrid sarà il 29 a Dallas e solo quattro giorni dopo avremo un derby sivigliano nella città messicana di Guadalajara. La Liga dovrebbe iniziare l’11 agosto. RITORNO AL LAVORO: AMICHEVOLE: – Racing de(22 luglio, El Pilar) – Tenerife (26 luglio, Benidorm) – Valencia (29 luglio, Paterna Sports City) – Osasuna (4 agosto, Tajonar, 11:00) – Burgos (5-6 agosto, Briviesca) RITORNO AL LAVORO: 10 luglio AMICHEVOLE: – Las Palmas (23 luglio, Marbella, 18:00) RITORNO AL LAVORO: 6 luglio AMICHEVOLE: – Chivas (16 ...

Noto come, o semplicemente, il Campeonato Nacional de Liga de Primera División è la massima divisione del calcio spagnolo. Gestito dalla Liga de Fútbol Profesional (LFP), il campionato ...Svolta per quanto riguarda. A partire dalla stagione 2023/2024, infatti, la massima divisione del campionato di calcio spagnolo cambierà nome in quanto scade l'accordo col Banco. Il nome del nuovo sponsor sarà ...

Ufficiale, LaLiga cambia logo dalla prossima stagione Social Media Soccer

El Valencia CF ha anunciado oficialmente el cuerpo técnico del primer equipo que volverá a ser encabezado por Rubén Baraja.Xavi está ansioso para que se abra el mercado de fichajes, y así poder ejecutar todas las operaciones que quiere ver en el FC Barcelona.