La Selva si aggiudica il palio di Siena

(Di domenica 2 luglio 2023) AGI - è andata come previsto. La contradadi èta ildidi quest'anno. Nei pronostici i senesi l'avevano indicata come la contrada favorita d'obbligo, avendo la migliore accoppiata: Giovanni Atzeni detto Tittia, 9 vittorie, 38 anni, esordiente aa soli 18, e il cavallo Violenta da Clodia con cui il fantino ha vinto nell'agosto dello scorso anno nella contrada del Leocorno. La corsa (la 'carriera') del 2 luglio è definitadi Provenzano, in onore della Madonna di Provenzano. Le dieci contrade che si sono date battaglia erano Istrice, Drago, Torre, Chiocciola, Aquila, Giraffa,, Onda, Nicchio e Tartuca. Per Tittia è il decimo successo ale il quinto consecutivo a cui ha partecipato. Per la ...