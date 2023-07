La Selva favorita al Palio di Siena ma non sono escluse sorprese

Leggi su agi

(Di domenica 2 luglio 2023) AGI - Non cicertezze neanche questa volta aldiche, tempo permettendo, si correrà stasera alle 19,30. Ma in ogni caso i senesi indicano nellala contradad'obbligo, avendo la migliore accoppiata: Giovanni Atzeni detto Tittia, 9 vittorie, 38 anni, esordiente aa soli 18, e il cavallo Violenta da Clodia con cui il fantino ha vinto nell'agosto dello scorso anno nella contrada del Leocorno.vincente dunque? Possibile ma non è una certezza. Perché nella storica corsa senese le variabili che poscondizionarne il risultato non mancano. Molto dipenderà dall'ordine di entrata tra i canapi alla mossa ancora una volta guidata da Bartolo Ambrosione. Che ha dato un giudizio positivo sulla preparazione fisica dei ...