La scintilla | le proteste | gli errori di Macron | 5 ragioni dietro al caos in Francia

history 1 minuti di letturae rivolte , nonostante le eccezionali misure e la quantità di uomini delle forze dell'ordine messe in campo, ha nuovamente sconvolto la Francia . Laè stata l'uccisione di Nahel ...... il 17enne di origine algerina - marocchina, ucciso da un poliziotto lo scorso 27 giugno, è stata lache ha dato vita a un'ondata diin Francia che non si ferma da tre giorni. Non ...E ad accendere laanche allora era stato il film "L'innocenza dei musulmani". Dopo settimane di, arrivò l'attacco terroristico al Consolato Usa di Bengasi, in Libia, circostanza in ...

La scintilla, le proteste, gli errori di Macron: 5 ragioni dietro al caos

Il 27 giugno un agente di polizia ha sparato e ucciso un ragazzo di 17 anni durante un controllo stradale. La morte del giovane ha scatenato una sorta di guerriglia urbana in tutta la Francia ...L’analisi sulla situazione nelle periferie e la ghettizzazione delle minoranze: "C’è un rapporto conflittuale con la polizia I francesi spaventati voteranno a destra, funziona l’elemento identitario" ...