La Russia è pronta all' attacco | tam tam dal fronte | quando può venire giù tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 2 luglio 2023) La guerra non si ferma e cresce la paura tra le linee ucraine per unimminente da parte di Mosca. Lainfatti potrebbe ricorrere a un atto terroristico presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia. A rivelarlo è stato il presidente ucraino, Voldymyr Zelensky, dopo i colloqui con il presidente del governo spagnolo Pedro Sànchez a Kiev. "Diciamo da tempo che c'è una seria minaccia. Perché laè tecnicamentea provocare un'esplosione locale all'impianto, che potrebbe portare al rilascio di sostanze pericolose nell'aria. Lo comunichiamo molto chiaramente. Noi stiamo discutendo diquesto con i nostri partner in modo che tutti capiscano perché lalo sta facendo e faccia pressione politicamente sulla Federazione Russa in modo che non pensino nemmeno a ...