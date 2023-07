La rivolta francese contagia la Svizzera | scontri a Losanna dopo l' appello sui social

(Di domenica 2 luglio 2023) La rabbia delle banlieuela vicina: lache sta incendiando la Francia fa proseliti,gli appelli alla protesta lanciati dai manifestanti su Snapchat e Tiktok. Aci sono statiin centro, con 200 giovani che hanno affrontato la polizia, riferisce il sito '20 minutes'. Un negozio della Fnac e un negozio di scarpe sono stati saccheggiati. Intanto la notte appena trascorsa è stata caratterizzata dai disordini in numerose città francesi. Sono stati 486 gli arresti effettuati nel corso della notte in relazione alle violenze urbane scoppiate in Francial'uccisione a Nanterre da parte della polizia di Nahel, 17 enne di origine magrebina, episodio che ha avuto la funzione di detonatore di una situazionee ...

Ladei minorenni, dunque, è maggiorenne, ma in questi diciott'anni nessun governoha fatto nulla per porvi rimedio e in Italia la questione migratoria, posta regolarmente sul tavolo

Non si placa la rabbia delle banlieue per la morte di Nahel. MInorenni un terzo degli arrestati. E ora la violenza si diffonde anche a Losanna.