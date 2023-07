La rivelazione di una hostess | “Ecco come viaggiare gratis in prima classe in aereo Funziona al 99 | 99%”

Leggi su tpi

(Di domenica 2 luglio 2023) Ladi una: “in” È diventato virale sui social un video realizzato da unastatunitense di 29 anni che spiegainpur avendo un biglietto in economy senza pagare il sovraprezzo. “regola: chi è seduto nelle ultime file ha maggiori probabilità di essere spostato in” spiega la donna in un video pubblicato sul suo profilo TikTok. @cierra misttflight attendant secrets- how to get FREE upgrades to FIRST CLASS (p 1) ? original sound – Cierra Mistt Laspiega il motivo: “Per questioni di peso ed equilibro ...