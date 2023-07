La risposta di Amadeus a Sgarbi e Morgan | «Gli idioti vogliono sempre parlare» Il duo al Maxxi aveva detto | «Perché non lo sfrattano da Sanremo?»

Leggi su open.online

(Di domenica 2 luglio 2023) Si è arrabbiato. Anche lui. Dopo il ministro Gennaro Sangiuliano e il numero uno del museoGiuli anche il conduttore Raisembra prendere le distanze dal sottosegretario Vittorio. Il noto volto televisivo posta quella che sembra proprio una replica alla critica che il duo gli ha fatto dal palco del, un incontro che ha già scatenato forti polemiche. «Domani mi occuperò del caso– hail sottosegretario alla cultura-, è possibile che didebba occuparsene? Potrà fare il presentatore, ma non deve scegliere le canzoni, che roba è?».ha aggiunto: «Credo sia antidemocratico far firmare per cinque anni a uno la direzione di ...