La richiesta di parlare con il responsabile al KFC si trasforma in un disastro quando scoprono che ha solo 18 anni!

(Di domenica 2 luglio 2023) Oggi Notizie In Australia, l'età media dei cuochi di fast food e degli altri ruoli correlati è significativamente più bassa rispetto agli Stati Uniti. Questo ha portato a situazioni interessanti con giovani responsabili di soli 18 anni. Un video su TikTok ha attirato l'attenzione su questa dinamica, mostrando un cliente che chiede dicon ile scoprendo che è un giovane di 18 anni. Molti commentatori hanno rivelato che è comune avere giovani responsabili anche in altri ristoranti australiani. Mentre alcuni sono entusiasti di avere responsabili giovani, altri hanno attribuito occasionali problemi di servizio a questa situazione. Nonostante ciò, la ricerca dimostra che non vi è differenza di produttività tra lavoratori più anziani e giovani. Di cosa parliamo in questo articolo... L'età media dei lavoratori nei fast food è più bassa ...