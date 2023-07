La Recanatese conferma | “Alfieri resta al Benevento | ci interessa un giallorosso”

(Di domenica 2 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl rinnovo fino al 2027 e la certezza di partire per il ritiro di Roma, dove poi spetterà a lui mettersi in mostra e convincere Andreoletti a tenerlo nella rosa del2023/24. Vincenzosta vivendo un’estate ricca di soddisfazioni dopo la buona stagione disputata con la maglia della. La società marchigiana lo avrebbe ripreso volentieri, ma la volontà dei dirigenti si è scontrata con la convinzione di Marcello Carli. Il classe 2002 per il momento non si muove e farà parte dell’organico che lavorerà nella Capitale alle dipendenze dell’ex allenatore della Pro Sesto. Unaulteriore arrivata proprio da Recanati, per bocca del direttore sportivo Josè Cianni: “Supuntano molto, ma credo che decideranno solo dopo Ferragosto“. Un bilancio, ...

Il Matelica si assicura Daniele Gobbi e altri giocatori per puntare all'Eccellenza. Il Forlì mira due ex Recanatese, il Portorecanati conferma Gianfelici. Folgore Castelraimondo conferma Tafa, Binanti ...Manuel Peretti continuerà la sua avventura alla Recanatese in Serie C. Dopo le nove presenze nella seconda parte della scorsa stagione infatti.