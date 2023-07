La privatizzazione della sanità avanza in tutto il mondo Insieme alle disuguaglianze

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 luglio 2023) di Sara Albiani, policy advisor sulla salute globale di Oxfam Italia Partorire in un ospedale privato a Maputo significa per una donna mozambicana, parte del 40% più poveropopolazione, dover spendereciò che guadagna in un anno. È la scioccante realtà a cui porta la rotta intrapresa a livello globale di riduzionespesa sanitaria pubblica e di crescentedel settore, con conseguenze drammatiche sullein salute. Un orientamento in totale contrasto con la lezione che dovremmo aver appreso dai quasi 7 milioni di mortipandemia Covid-19: la necessità di garantire il diritto alla salute ovunque nel, rafforzando i sistemi pubblici sanitari nazionali e rendendoli capaci di prevenzione e risposta...