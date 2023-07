La partenza | il doppio pit stop di Sainz e i sorpassi

(Di domenica 2 luglio 2023) Max Verstappen trionfa a Zeltweg completando uno storico poker: pole, shootout, sprint e GP nel fine settimana in Austria. Leclerc è secondo, podio anche per Perez, quarta l'altra rossa di ...

Formula 1, Verstappen vince il GP Austria, 2° Leclerc con la Ferrari ... Sport Fanpage

La Formula 1 continua a regalare spettacolo in Austria: la partenza della gara ha confermato la prima posizone di Verstappen ...Napoli, ai saluti un titolare: per la sostituzione è ballottagio in Serie A. Ecco tutti i dettagli dell'addio al neocampione d'Italia ...