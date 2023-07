La panchina più lunga del mondo? Realizzata in Valle Seriana

Leggi su bergamonews

(Di domenica 2 luglio 2023) Onore. Le panchine più lunghe delarrivano dalla. Più precisamente da Onore, dove ha sede Pacchiarini, storica azienda (è giunta alla quarta generazione) specializzata in arredo urbano e sempre più ricercata da privati e Pubbliche Amministrazioni di mezza Italia per i suoi progetti particolari. È accaduto anche per le panchine da record realizzate a Milano, prima nel Parco del Portello e poi ad Affori: nel primo caso si è trattata di un’opera da Guinness dei Primati, con una lunghezza monstre di ben 208 metri di lunghezza, mentre per Affori ci si è accontentati di “appena” 120 metri. I numeri dei materiali utilizzati per la mega seduta del Parco Industria Alfa Romeo del Portello sono impressionanti: l’ambizioso progetto finale, arrivato dopo numerosissimi prototipi, ha previsto l’utilizzo di 25 mila viti, 500 gambe ...