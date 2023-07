La Oceangate prepara altre missioni | l’annuncio che ignora l’implosione del Titan | le date per tornare a vedere il Titanic

(Di domenica 2 luglio 2023) Non è bastata la tragedia delcon la morte dell’Intero equipaggio durante l’ultima esplorazione per visitare il relitto delic a fermare i piani diExpedition. La società sta ancora pubblicizzando i prossimi viaggi previsti per il 2024. Nella sezione del sito ufficiale relativa alle spedizioni, non c’è alcuna traccia delche ha ucciso i cinque passeggeri a bordo e distrutto il sommergibile. Anzi, a proposito della spedizione 2023, sul sito è riportata la scritta «attualmente in corso». Stando a quella parte del sito di, sembra come se l’incidente non fosse mai avvenuto. Nell’elenco dellein programma ci sono anche quelle per il prossimo anno, con una missione prevista dal 12 al 20 giugno e un’altra in programma dal 21 al 29 ...

No, non è uno scherzo e nemmeno una pubblicità nascosta nel dark web o nei siti internet di dubbia provenienza. Mentre le squadre di soccorso lavorano per recuperare i pezzi ...«Lo scafo del sottomarino Il CEO di OceanGate, Stockton Rush, mi ha detto che la società ha utilizzato fibra di carbonio Boeing a prezzo ridotto, che aveva superato la sua durata di conservazione del ...