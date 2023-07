La nonna di Nahel lancia un grido d' allarme | ' Basta violenza'

La quinta giornata di proteste legate alla morte del giovane, il ragazzo ucciso da un agente di polizia a Nanterre , ha portato comunque al fermo di oltre 700 persone , quasi tutti ..."Voglio che finisca, ovunque": ladi, il ragazzo ucciso durante un controllo stradale a Nanterre, reagisce alle violenze in corso in Francia e lancia un appello alla calma. "Io dico a quelli che stanno facendo danni, ...Therese, 60 anni, un'amica di famiglia che vive accanto alladi, ha descrittocome 'gentile e sorridente' e ha detto che la comunità è completamente scioccata. Il presidente ...

Quinta notte di tensioni: attacco alla casa del sindaco di Haÿ-les-Roses, ferita la moglie - La nonna di Nahel: "Ce l'ho solo con chi l'ha ucciso, meno male che c'è la polizia" - La nonna di Nahel: "Ce l'ho solo con chi l'ha ucciso, meno male che c'è la polizia" RaiNews

I manifestanti stanno "usando Nahel come pretesto", si lamenta. "Non lasciate che distruggano le scuole, non lasciate che distruggano gli autobus. Sono le ..."Io dico a quelli che stanno facendo danni, fermatevi! Non rompete le scuole e gli autobus. Sono le mamme che prendono gli autobus!" ...