La Meloni ha l' assicurazione sulla vita | uragano-De Luca | qui salta il Pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 2 luglio 2023) Vincenzo Detravolge e affonda il Pd. In un nuovo video diventato cult sui social, il governatore della Campania mette nel mirino la nuova guida dei dem con al timone Elly Schlein. "è fortunata, con quegli avversari politici ha una". Nella sua diretta social il governatore critica l'esecutivoquestione del Mes: "Si prova una furbata, pensando di prendere la gola gli altri paesi durante le trattative su migranti e patto di stabilità. Ma è evidente che a fine anno il Mes lo approveranno comunque, quindi la sensazione è che ci stiamo facendo tutti nemici. Se potevamo strappare un minimo risultato, perderemo anche quello. Ma davvero pensiamo di tenere per la gola la Germania, la Francia, la Banca centrale europea?". Poi la stoccata dopo la tornata elettorale in ...