La maggioranza degli italiani è favorevole al Mes Il sondaggio di Affari sconfessa la linea del governo

(Di domenica 2 luglio 2023) Colpo di scena. La- 57,2% - ritiene giusto che il Parlamento ratifichi il Mes, nonostante la posizione contraria delMeloni che ha deciso di far slittare di qualche mese il voto in Aula. E' il dato principale delrealizzato per Affar.it da... Segui su affar.it

...partiti dial governo, che non hanno perso occasione per sfruttare la disgrazia fon la finalità di raccogliere consensi e, peggio ancora, superando i protocolli di coinvolgimento...... di selezionare l'accesso ai loro corsi sulla base della razzastudenti e non esclusivamente ... operata da un tribunale i cui giudici sono stati scelti indal presidente Trump. ...E la pressione sullaarriverà anche in Parlamento, con la richiesta di calendarizzare ... presidente di Confindustria Veneto , che riporta la freddezzaimprenditori del Nord sull'...

La maggioranza degli italiani: sì al Mes. Sondaggio sconfessa il governo Affaritaliani.it

Colpo di scena. La maggioranza degli italiani - 57,2% - ritiene giusto che il Parlamento ratifichi il Mes, nonostante la posizione contraria del ...Siniscalco: "I fatti degli ultimi giorni, con un Consigliere Presidente di Commissione che si astiene su un provvedimento di maggioranza e, addirittura, diserta l'aula del Consiglio pur di non votare, ...