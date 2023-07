Chiudere bene Come succede dal 2012 alla, che si qualifica anche nei 200 sl ma lascia il posto a Bella Sims per dare l'apporto solo nella 4x200 e quindi farò tre gare come Regan Smith e ...L'oro, per la quinta volta sulla distanza, è andato all'inarrivabile statunitense Katiein ...il britannico Benjamin Proud (21"32) davanti allo statunitense Michael Andrew (21"41) e al ...Chiudere bene Come succede dal 2012 alla, che si qualifica anche nei 200 sl ma lascia il posto a Bella Sims per dare l'apporto solo nella 4x200 e quindi farò tre gare come Regan Smith e ...

La Ledecky vince i 1500 lasciando a 29” la seconda, Andrew perde i Mondiali per un centesimo La Gazzetta dello Sport

Dopo il flop di Dressel, è la stileliberista la leader dello squadrone Usa per Fukuoka: ma rinuncia ai 200 sl. In 15’29” ottiene la sesta prestazione di tutti i tempi Nei 50 sl, Michael solo terzo. Fi ...Lilly King domina i 200 rana, Dressel solo terzo nei 50 farfalla INDIANAPOLIS (USA) (ITALPRESS) - Reduce dal trionfo negli 800 col terzo ...