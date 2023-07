La Juventus è la squadra che negli ultimi tre anni ha beneficiato di più errori arbitrali

(Di domenica 2 luglio 2023) I giornalisti della Gazzetta dello Sport, Nesti e Fiandrino, fanno sulle pagine del quotidiano un resoconto degliin Serie A nel corso deglitre. Nel conto gliche riguardano gol, rigori, fuorigioco, espulsioni e punizioni. Diverse squadre come il Napoli hanno subito piùcontro che a favore ma tutto sommato il bilancio è tutt’altro che negativo.tre campionati, lache hadi più daglidella classe arbitrale è la. “Ha avuto 115“a favore” (più di tutte) davanti a Milan (109) e Inter (99)“. Quella che invece avrebbe tutto il diritto di chiedere più attenzione è il Torino che ...

Negli ultimi tre anni laè lache ha beneficiato di più dagli errori, 115 a favore. Il Toro invece la più penalizzata con 205 errori "contro" Db Milano 04/01/2023 - campionato di calcio serie A / Inter - ...Parliamo di un giovane già titolare in Prima, e che ha addosso i riflettori di tutta Europa. ma occhio anche alla concorrenza die Borussia Dortmund. Matteo Moretto assicura che ......di rimanere sulla panchina della. 'La prossima stagione, considerate le difficoltà avute nell'ultima, sarà più semplice. Molto dipenderà anche dal doppio impegno o meno, se laavrà ...

Chiesa via dalla Juve Cinque squadre vogliono l'esterno. I dettagli Juventus News 24

La Juventus ha in Perin un portiere di assoluto valore; in questa sessione di mercato, però, le cose potrebbero cambiare.L'era di Cristiano Giuntoli alla Juventus è iniziata: il primo colpo è un'asta per il campione bianconero, ormai ai margini del progetto.