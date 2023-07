La Juve mette in vendita Chiesa e Vlahovic Corsport

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 2 luglio 2023) Lain. Lo scrive il Corriere dello Sport. Cambia la. E cambia a cominciare dall’attacco, che è un po’ il biglietto da visita di una squadra.sono in uscita. I tatticismi di mercato fanno sì che ufficialmente si parli di un’uscita e che saranno due solo se l’offerta sarà irrinunciabile. Formalmente le cose stanno così, nella sostanza la doppia cessione è assolutamente nelle idee – forzando un po’ si potrebbe dire nei piani – per dare ad Allegri un attacco nuovo, che ruoti su Milik e su un partner di movimento. Per Federicoci sono il Newcastle, un po’ di Premier sparsa, e bisogna fare attenzione al Bayern (richiesta60). Per Dusan ...