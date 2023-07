La Bce ci sta portando in territori inesplorati

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 2 luglio 2023) La presidente della Bce Christine Lagarde nelle sue ultime dichiarazioni è stata netta: “Il nostro lavoro non è ancora finito, a luglio ci sarà un nuovo rialzo dei tassi“, smentendo così anche le previsioni della maggioranza degli analisti finanziari che puntavano su una pausa nella lunga risalita dei tassi d’interesse. Se guardiamo dall’altra parte dell’oceano, negli Stati Uniti, la situazione non cambia poi di molto, per un normale mutuo su una prima casa a trent’anni si viaggia stabilmente da settimane ad un tasso d’interesse intorno al 7 per cento. In Italia già oggi siamo ad un tasso medio per un mutuo del 4,12 per cento, se consideriamo i prestiti personali si viaggia normalmente tra il 9 ed il 10 per cento di Taeg. Non è ancora chiaro fino a dove la Bce di Lagarde si vorrà spingere ed è ancora più difficile fare previsioni sulla tenuta di un sistema economico europeo ...