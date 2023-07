2023 - 06 - 26 16:34:25 Real Madrid, maxiper Vinicius Il Real Madrid, dopo aver ufficializzato i prolungamenti die Modric, lavora anche suldi Vinicius. Il brasiliano è pronto ......i contratti degli esperti e leader del gruppo -e Modric su tutti - ecco che ha in programma anche quelli dei più "piccoli". In particolare, come riportato da Marca , è in programma il......cifre dell'accordo e gli indizi social Rabiot e la Juventus hanno trovato un accordo per il... All'estero, di recente superstar come Modric eavevano prolungato col Real. Ecco tutti i più ...

Kroos, il rinnovo col Real: “Mia moglie me l’ha permesso. E quel messaggio di mio nonno…” ItaSportPress

Il Real Madrid ufficializza la permanenza di Luka Modric all'ombra del Stantiago Bernabeu. Dopo aver piazzato per il centrocampo il colpo Bellingham, i blancos potranno contare sul numero 10 anche per ...Il Real Madrid e Luka Modric continueranno insieme il proprio percorso: ufficiale il rinnovo contrattuale del croato con i Blancos ...