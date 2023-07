Juventus | il primo affare di Giuntoli è un calciatore del Napoli?

(Di domenica 2 luglio 2023) Cristianosarebbe pronto a soffiare uno dei calciatori di maggior talento del. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l’ormai ex dirigente dellapotrebbe portare in bianconero uno dei giocatori partenopei in scadenza e che il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe ‘svendere’ per via del contratto fino al 30 giugno 2024: Piotr Zielinski. Con L'articolo

... nell'occhio del ciclone (eufemismo) per quanto successo quest'anno con la. "Alcuni ... Come spiega Vincenzo: " Ed ilintervento chirurgico, al netto che questa dichiarazione è la solita ...Commenta perLaNext Gen potrebbe non essere più l'unico caso di seconda squadra in Italia . Le tante difficoltà economiche dei club di Serie C ha aperto le porte all'iscrizione di nuove potenziali ...Commenta perLaha ufficializzato il numero di maglia che indosserà in questa nuova avventura il neo - acquisto Timothy Weah . Il figlio di George, arrivato a titolo definitivo dal Lille indosserà ...

Ufficiale | Timothy Weah è un giocatore della Juventus Juventus Football Club

I tifosi della Vecchia Signora l'hanno capito da tempo. La stagione dei processi non è ancora terminata. Gli sviluppi.Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, nel suo editoriale per Sportitalia ha parlato della situazione in casa Juventu ...