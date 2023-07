Juve | la stagione di Pogba inizia oggi | il punto sul futuro e l’idea di un nuovo ruolo | Primapagina

(Di domenica 2 luglio 2023) 2023-07-02 12:00:00 Fermi tutti! Prima degli altri, in largo anticipo per provare a recuperare il troppo terreno perduto. La2023/2024 di Paul, dopo un giugno di duro lavoro che proseguirà anche in questi primi giorni di luglio per mettersi come minimo in pari con gli altri. Anche se l’obiettivo del centrocampista francese classe ’93 è di arrivare al giorno del raduno – fissato per il 10 luglio – in condizioni migliori del resto del gruppo: per dare un segnale a se stesso dopo un’annata caratterizzata dagli infortuni ma anche al mondo, che di questi tempi un anno lo attendeva come il salvatore (o il figliol prodigo, se preferite) e chesi interroga su cosa il Polpo possa ancora essere. ALTA FEDELTA’ – La determinazione non manca, l’entusiasmo ...

... forte anche di un contratto da 7 milioni di euro netti ache rappresentano la firma su un investimento rischioso ma convinto da parte della stessa. UN NUOVO POGBA - Che magari nelle ...Sarebbe interessante vedere allao in un top club di Champions anche Berardi'. IL CONSIGLIO A ... Ho contatti frequenti con Leo e lo sento molto carico per la'. FUTURO VLAHOVIC - 'I ...Guardare al prossimo futuro è ormai doveroso per tutti i club, concentrati a costruire le loro squadre in vista della prossima. La Juventus non fa eccezione, è ormai da tempo al lavoro per programmare i mesi che verranno. La missione principale della formazione allenata da Massimiliano Allegri sarà quella di vincere ...

Domani - una settimana prima dal raduno ufficiale - Paul Pogba tornerà ad allenarsi alla Continassa. Reduce da una stagione da dimenticare, il ...È Domenico Berardi il nome caldo per la Juventus alla ricerca di un calciatore che possa sostituire Angel Di Maria che ha lasciato Torino dopo una sola stagione. In casa bianconera sono in attesa che ...