Juve | Cristiano Giuntoli plenipotenziario | ecco i suoi compiti

(Di domenica 2 luglio 2023)è pronto a sbarcare a Torino: il nuovo direttore tecnico dellaavrà pieni poteri alla Continassasarà il demiurgo dellacon libertà di manovra illimitata. Avrà in mano praticamente tutto il mondo bianconero ed è pronto ad arrivare a Torino dopo aver detto addio al Napoli con la risoluzione contrattuale. E alla Continassa sanno che presto arriverà una rivoluzione. Come scrive Tuttosport, il dt si confronterà con la società prima e con Allegri e il suo staff poi per programmare il futuro, tra mercato e non solo. Un responsabile trasversale che avrà modo di osservare da vicino tutti i professionisti dei vari settori, sia tecnico che medico. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM

...Giuntoli Laha messo in vendita Chiesa e Vlahovic . Il Corriere dello Sport scrive che Allegri vuole ripartire da Milik e un attaccante di movimento. Ecco perché Rasmus Hojlund è ...Risolto il contratto con il Napoli,Giuntoli potrebbe presto essere ufficializzato come nuovo dirigente dei bianconeri. Sarà il via libera al nuovo progetto juventino che, intanto, deve ...Commenta per primo Se c'è una cosa che non manca aGiuntoli , quella è la testardaggine. Il ds ormai ex Napoli, in procinto di vedersi annunciato dalla Juventus dopo l'addio ai campani, ha lottato come un leone, rinunciando anche a diversi ...

Fiorentino alla corte della Juve: Cristiano Giuntoli il vero colpo di mercato. Sulle orme di Italo Allodi Firenze Post

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha rinunciato a una considerevole somma di denaro per facilitare il suo trasferimento alla Juventus. (Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com) L’idea della ...Cristiano Giuntoli, sarà quello di massimizzare ed in tempi brevi alcune cessioni ritenute importanti per non dire fondamentali. Zakaria, MCKennie ed Arthur sono operazioni importanti per capire cosa ...