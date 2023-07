Joesthetics | l’influencer appassionato di body building e fitness

Leggi su optimagazine

(Di domenica 2 luglio 2023) Nome: JoeCognome: LindnerPaese di provenienza: GermaniaAnno di nascita: 1993Piattaforme: InstagramCategoria:Chi era, il cui vero nome era Joe Lindner, era unbuilder e influencer tedesco seguito da 8,8 milioni di follower su Instagram con le sue foto e i suoi video in cui mostrava il suo fisico scolpito e i suoi allenamenti intensi. Nato nel 1993, aveva iniziato a praticare ilall’età di 16 anni dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in moto che gli aveva causato una frattura alla gamba. Da allora si era dedicato con passione e dedizione al, seguendo una dieta specifica e utilizzando integratori e steroidi per aumentare la massa muscolare....