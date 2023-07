Joesthetics | la causa di morte del bodybuilder

Il bodybuilder Joesthetics muore a 30 anni: Era tra le mie braccia ... Sport Fanpage

Joesthetics noto influencer muore a soli 30 anni! Una notizia che ha scosso tutto il mondo del Fitness e dei Social media.Jo Lindner, better known as “Joesthetics", had over 8 million followers on Instagram and used to share posts on his training regiment. In his last post on Instagram, he mentioned about testosterone ...