Jannik Sinner ci crede | ' Io tra i pochi che possono fermare Djokovic'

Nel 2022, proprio sui campi dell'All England Club, aveva ottenuto le prime vittorie della carriera su campi in erba; 12 mesi più tardiè tra i primissimi favoriti del seeding, uno dei due o tre giocatori che i bookmakers ritengono in grado di fermare il grande favorito Novak Djokovic. "Già lo scorso anno " ha ...Riflettori puntati suche si presenta all'appuntamento dopo un paio di mesi difficili ma con tutte le carte in regola per ottenere un risultato degno di nota dopo i quarti di finale ...'Novak è il favorito, ma l'anno scorso ho dimostrato di essere pronto'.non si nasconde prima di Wimbledon: 'posso essere tra i migliori al mondo' È unomolto fiducioso quello che si presenta in conferenza stampa alla vigilia del torneo di ...

Grigor Dimitrov su Jannik Sinner: “ non si può pretendere che vinca ogni torneo a cui partecipa” LiveTennis.it

Nel 2022, proprio sui campi dell’All England Club, aveva ottenuto le prime vittorie della carriera su campi in erba; 12 mesi piùtardi Jannik ...Il tennista altoatesino domani affronta Cerundolo nel primo turno del torneo: «Sto facendo la mia strada, vedremo dove arriverò» ...