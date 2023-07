Italrugby | Mondiali U20 | Brunello sceglie il XV per affrontare la Georgia

Leggi su sportface

(Di domenica 2 luglio 2023) Il commissario tecnico della Nazionale Italiana U20 di rugby, Massimo, ha scelto la formazione che affronterà lanella sfida valevole per la Pool C deidi categoria in corso di svolgimento in Sudafrica. Il match sarà decisivo per la qualificazione a una delle tre fasce di playoff in programma nella giornata del 9 luglio (dal 1° al 4° posto; dal 5° all’8° posto; dal 9° al 12°). Dopo la storica vittoria ottenuta contro i padroni di casa e il contemporaneo successo dellasull’Argentina, è ancora possibile ogni scenario, con gli azzurrini pronti a puntare al miglior risultato di sempre per una Nazionale tricolore in un torneo iridato di categoria. Ecco la formazione azzurra: 15. Alessandro Gesi (2003, Livorno Rugby), 14. Francesco Bini (2004, Florentia Rugby), 13. Dewi Passarella (2003, ...