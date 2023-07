Italia-Spagna oggi | World Cup pallanuoto 2023 | orario | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 2 luglio 2023) L’di Sandro Campagna è arrivata alla finale dellaCup di scena a Los Angeles, negli Stati Uniti. Gli azzurri hanno avuto la meglio sugli Stati Uniti in semifinale con il punteggio di 15-12 al termine di una sfida combattuta e ora affronterà nuovamente la, ad un anno di distanza dalla finale del Mondiale persa solo ai rigori. Una bella occasione di riscatto per gli azzurri, in quella che in fondo si rivela la finale più giusta. Nella fase preliminare gli azzurri avevano chiuso al primo posto il proprio girone con cinque vittorie in altrettante partite. Poi nelle Super Finals losangeline, sono stati battuti prima la Romania con uno schiacciante 20-2 e poi gli Stati Uniti. Gli iberici invece, campioni del mondo in carica, avevano anche loro chiuso il girone al primo posto, presentandosi ai quarti di finale con i ...