Italia-Marocco | “la passione non fa distinzioni” | le Azzurre in campo insieme alle famiglie – Foto

(Di domenica 2 luglio 2023) La Nazionalena femminile ha pareggiato a Ferrara 0-0 contro ilnell’ultima amichevole prima del Mondiale che prenderà il via il 20 luglio in Australia e Nuova Zelanda. Oltre al risultato in, che ha soddisfatto solo in parte la ct Milena Bertolini (“Le indicazioni sono state positive, è mancata cattiveria agonistica ma ci arriveremo”), lesono state protagoniste anche per il progetto “Laper il calcio non fa” realizzato da Gillette in collaborazione con Figc. Infatti, per la prima volta a bordoc’erano lea supportare e tifare per le calciatricine. I papà, ma anche alcune mamme, hanno potuto assistere da una prospettiva inedita – direttamente sul ...