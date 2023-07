(Di domenica 2 luglio 2023)domenica 2 luglio (ore 12.00) si gioca, match valido per la2023 di. A Bangkok (Thailandia) si conclude la fase preliminare e le azzurre hanno già conquistato la qualificazione alla Final Eight del prestigioso torneo internazionale. Le Campionesse d’Europa sono reduci dalle vittorie contro Canada e Croazia dopo la battuta d’arresto iniziale contro il Brasile, le ragazze del CT Davide Mazzanti vogliono chiudere al meglio contro le asiatiche. L’dovrà fare a meno di svariate big, tra cui spiccano: Paola Egonu, Caterina Bosetti, Alessia Orro, Ekaterina Antropova, oltre all’infortunata Miriam Sylla. A fare da guida ci saranno la centrale Anna Danesi, l’opposto Sylvia Nwakalor, le schiacciatrici ...

Italia-Giappone oggi, Nations League volley femminile: orario, programma, dove vederla in tv e streaming OA Sport

L'Italia si è matematicamente qualificata alla Final Eight della Nations League 2023 di volley femminile. Le Campionesse d'Europa hanno staccato il biglietto per gli atti conclusivi della prestigiosa ...La Final Eight della Nations League 2023 di volley femminile andrà in scena ad Arlington (USA) dal 12 al 17 luglio. Agli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale itinerante prenderanno pa ...