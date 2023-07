Italia femminile | le convocate di Bertolini per la Nuova Zelanda

(Di domenica 2 luglio 2023) Milenaha scelto le 25 Azzurre che mercoledì 5 luglio partiranno per la, dove l’continuerà a lavorare in vista dell’esordio Mondiale contro l’Argentina, in programma giovedì 24 luglio all’Eden Park di Auckland. L’elenco dellePortieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan); Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Beatrice Merlo (Inter), Benedetta Orsi (Sassuolo), Cecilia Salvai (Juventus); Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Emma Severini (Fiorentina); Attaccanti: Chiara Beccari ...

Quanto vale il Made in Italy Dall'spesso si perde la percezione. La percezione del Made in ... Nel mondo del design vale la stessa regola, nonostante la presenzanegli istituti sia ...... invengono letti soprattutto come fatti di cronaca, ma si fanno pochi sforzi per ...i cristiani o intervengono su paesi che praticano abitualmente la pena di morte o la discriminazioneUn'del tutto sperimentale, quella messa in campo dalla ct Bertolini nell' amichevole col Marocco ... Uno stadio che aveva già dato soddisfazioni alla selezione azzurra al: dal pass ...

Amichevole, Italia femminile senza gol: è 0-0 col Marocco - Sportmediaset Sport Mediaset

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - E' fatta l'Italia del calcio femminile in partenza per i mondiali. Milena Bertolini ha infatti scelto le 25 azzurre che mercoledì 5 luglio voleranno in Nuova Zelanda, dove la n ...Le due azzurre hanno battuto in finale l'altra coppia itanana Orsi Toth/Bianchi con un doppio 21-18. Nel torneo maschile Dal Corso/Viscovich al terzo posto per il forfait di Benzi/Bonifazi nella final ...