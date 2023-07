(Di domenica 2 luglio 2023)padrona d’Europa! Losi conferma egemone nel: si tratta oramai di una piacevole e ripetitiva consuetudine. Nel 2022 il Bel Paese aveva concluso nettamente al comando nel medagliere che teneva conto dei risultati di tutti gliannuali delle discipline che fanno parte del programma olimpico, rifilando 13 ori di distacco alla Gran Bretagna, 17 alla Germania e quasi il doppio alla Francia. Oggi si è materializzato lo storico trionfo aidi Cracovia, anche in questo caso con un margine nettissimo nei confronti della concorrenza. I numeri sono da capogiro: 100 medaglie complessive con 35 ori, 26 argenti e 39 bronzi. La Spagna, seconda, ha incassato ben 14 vittorie in meno, mentre la prima ...

La ritmica azzurra cala il poker di regine sulla pedana del prestigioso "Prize Julieta Shishmanova". In verità è una doppia coppia d'ori quella che si ritrovano in mano le due azzurre impegnate nel ...Il Napoli 30 contro e 25 a favore Db Milano 26/04/2023 - Coppa/ Inter - Juventus / foto ... davanti a Milan (102) e Inter (93) ',la classifica degli 'errori contro'. La Gazzetta va poi ...... l'ambasciatore di Danimarca inAnders Carsten Damsgaard, Francesco Macrì, presidente di ... merito di uno dei fantini più forti in circolazione, cheormai dal 2019. Quest'edizione si è ...

ITALIA DOMINA EUROPAE! Strapotere ai Giochi Europei, lo sport azzurro impera nel Vecchio Continente OA Sport

L'Italia domina il medagliere dei Giochi Europei 2023: gli azzurri toccano quota 100 medaglie, 35 delle quali sono d'oro ...L'Italia conquista con merito l'oro nella specialità non olimpica del trap femminile a squadre del tiro a volo ai Giochi Europei 2023: Jessica Rossi, Giulia Grassia e Silvana Maria Stanco dominano la ...