It-Alert traccia gli utenti | allarme privacy | la bufala

(Di domenica 2 luglio 2023) La mamma dei complottisti è sempre incinta. La Protezione civile ha lanciato un nuovo servizio di allerta, più preciso e performante, per informare la popolazione in merito a calamità in corso o imminenti. Il servizio si chiama It-ed è attualmente in fase di test. Un gruppo piccolo, ma agguerrito, di irriducibili del no ha contestato l’iniziativa sui social sostenendo un fantomatico rischio per la. It-e i rischi per laSecondo costoro It-sarebbe una app pre-installata nei cellulari senza il consenso informato dei cittadini. E tale app, oltre a inviare avvisi in merito alla sicurezza, traccerebbe le attività online dell’utenza e i suoi spostamenti sul territorio. In realtà It-non è una app, ma è parte integrante del sistema operativo di ogni ...

It-Alert traccia gli utenti La "bufala" sul servizio di allarme inItalia

