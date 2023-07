Irpinia | l’INGV registra due scosse di terremoto nella mattinata

(Di domenica 2 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa terra trema in, una doppia scossa è statatatra Lioni e Mirabella Eclano. Il primo movimento sussultorio di magnitudo ML 1.8 è statoto dalzona di Lioni, questa mattina, 2 luglio, alle 08.38, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8530, 15.1740 ad una profondità di 10 km. Pochi minuti dopo un secondo evento tellurico è statoto con magnitudo 1.4 a Mirabella Eclano alle ore 8:59, Con coordinate geografiche (lat, lon) 41.0470, 14.9610 ad una profondità di 17 km. Ilè stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. L’elenco dei comuni interessati dal primo evento tellurico delle 8.38: Lioni , Capossele, Teora, Nusco, Sant’Angelo dei ...

...Amatrice e 30 volte più forte rispetto a quello dell'del ...'Italia è in prima linea negli aiuti alle popolazioni. A seguito ... il Centro Allerta Tsunami (CAT) dell'ha inviato al ...... in Turchia e a Cipro, che hanno fatto scattare'allerta Tsunami ... sismologo e direttore del Centro Tsunami dell'. Uno dei ... E trenta volte più forte di quello dell'del 1980.