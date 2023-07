“Invitati a cena a casa di amici | ci siamo visti presentare il conto | 23 euro a testa per le bistecche È una follia”

(Di domenica 2 luglio 2023) Se nei giorni scorsi qui in Italia ad infiammare il dibattito era stata la storia di Andrea, un ragazzo romano che aveva raccontato di essersi trovato a dover pagare unadi compleanno a cui era stato invitato, a far discutere gli inglesi è invece quanto accaduto ad una donna che si è vistail “” dagliche l’avevano invitata a mangiare aloro. La signora ha riferito tutto sul forum Mumsnet e la sua testimonianza è diventata presto virale sui social, tanto da esser ripresa anche dal Daily Mail. “statidi– esordisce la donna nel post -. Abbiamo portato con noi una bottiglia di buon vino, non saremmo mai andati a mani vuote. Ho mangiato bene, ma dopo ci ...

Attirato, tra l'altro, dal via vai in finito di van lussuosi con cui sono arrivati (sembrava un red carpet) a piazza Sforza Cesarini tutti glialla. Compresa la fondatrice e direttrice ...Insomma, siamoa un banchetto festoso, che richiede conoscenza e cura reciproca, ... In fondo l''in memoria di me' ha sigillato laultima del Signore, ma ancor prima ha sigillato, al ...Nel post si legge: 'Siamo statia casa di amici. Abbiamo portato con noi una bottiglia di buon vino, non saremmo mai andati a mani vuote. Ho mangiato bene, ma dopo ci hanno mandato un ...

Invitati a cena a casa di amici, poi il messaggio con il conto: «Ci dovete 23 euro a persona per le bistecche» ilmattino.it

Da Franco Borlenghi "Santa Magazine" Un sabato sera di beneficenza e solidarietà, organizzato dallo Yacht Club Santa, presso i Bagni Sirena. In una ...Siamo diventati incapaci di socializzare La scrittrice rivendica in un libro l’insostituibilità degli incontri in carne e ossa e spiega ...